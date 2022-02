Le coup de vent de ce week-end qui a entraîné le report de la descente masculine va peut-être leur permettre de connaître la gloire le même jour. Mikaela Shiffrin en géant et Aleksander Aamodt Kilde en descente auront tous les deux le même objectif lundi à Pékin. Pour elle, ce serait un nouveau pas dans l'histoire du ski alpin après ses médailles d'or de Sotchi (slalom) et Pyeongchang (2018). Pour lui, une grande première. Également présent en Russie et en Corée, il n'est jamais apparu dans le Top 10. Mais depuis, il a changé de dimension pour devenir le meilleur descendeur de la planète.

Shiffrin - Kilde, c'est le couple star du Cirque blanc. Pas le premier, y compris, d'ailleurs, dans la combinaison américano-norvégienne. Julia Mancuso et Aksel Lund Svindal étaient restés ensemble durant quatre ans entre 2009 et 2013 avant de se séparer, notamment en raison de la difficulté de trouver du temps pour eux, leur calendrier respectif les contraignant à l'éloignement.

Mikaela Shiffrin et Aleksander Kilde le mesurent à leur tour cet hiver, alors qu'ils ont officialisé leur relation l'été dernier. "La pire chose, c'est que nous sommes souvent contraints de prendre des directions différentes, donc on ne peut pas passer autant de temps ensemble qu'on le souhaiterait, mais au moins chacun vit la même chose et peut le comprendre", expliquait cette semaine l'Américaine à Reuters.

Je lui ai dit 'Tu vas regretter d'avoir dit ça', mais ça a débouché sur une conversation qui ne s'arrêtait plus

Kilde et Shiffrin se connaissent et s'apprécient depuis longtemps. Sept ans, selon la double championne olympique. A l'époque, elle avait mis un terme à toute proximité, sans altérer leur relation. "Il l'avait pris comme un rejet de ma part, mais il est toujours resté très gentil avec moi au fil des années, et très respectueux, notamment parce qu'il savait que j'avais une relation à un moment donné", dit-elle. Ce n'est que l'année dernière que les deux se sont rapprochés pour de bon, alors qu'ils traversaient chacun une période très délicate.

La perte brutale de son père, Jeff, en février 2020, a fait entrer Mikaela Shiffrin dans un long tunnel. "Elle l'a marquée à jamais", dit son entraîneur, Mike Day. "Elle a vécu la saison dernière dans le brouillard, a-t-il confié à l'AFP. Elle avait du mal avec des choses simples, comme la mémorisation des tracés. Il lui arrivait de se trouver au milieu d'une manche de slalom sans se souvenir de ce qui arrivait ensuite. On a retravaillé tout cela, elle a aussi consulté des entraîneurs hors du monde du ski de compétition".

Kilde défie le vent et va au bout de sa descente d'entraînement

Mais pour s'extraire de ce brouillard, Kilde a lui aussi joué un rôle. Ils avaient pris depuis des années l'habitude d'échanger via les réseaux sociaux. Lorsque le Norvégien a appris que la championne de Vail peinait à sortir de son deuil, il lui a offert son oreille si elle avait besoin de parler. Elle a d'abord hésité. "Je lui ai dit 'Tu vas regretter d'avoir dit ça', a confié Shiffrin au New York Times vendredi, mais ça a débouché sur une conversation qui ne s'arrêtait plus."

Pour Eileen, sa mère, c'est bien Kilde qui lui a permis de retrouver une forme de joie de vivre : "Mikaela était arrivée à un point où elle s'était complètement refermée. Avec Aleks, j'ai senti qu'elle avait à nouveau une raison de se lever. Elle est redevenue optimiste, elle riait à nouveau. C'était merveilleux à voir. Elle a recommencé à regarder devant elle, et cela vaut aussi pour son ski."

J'aime la façon dont elle parvient à gérer les différentes situations

Cet hiver, Shiffrin a retrouvé les sommets. Elle arrive à Pékin avec le statut de leader du classement général de la Coupe du monde et quatre victoires en poche, deux en slalom et deux autres en géant. "Avec lui, j'ai tout simplement retrouvé la passion pour le ski", confirme la triple lauréate de la Coupe du monde.

Si Aleksander Kilde a été une épaule accueillante pour Shiffrin, la réciproque a été tout aussi vraie. Car le Norvégien a subi un gros coup d'arrêt dans sa carrière en janvier 2021, lorsqu'il a laissé un genou dans une séance d'entraînement en Autriche, alors qu'il bataillait avec Pinturault et Odermatt pour le gros globe de cristal. Le Scandinave a vite retrouvé les sommets cette saison, et la présence de l'Américaine dans sa vie n'y est pas étrangère selon 'Alex', comme l'appelle Shiffrin. "Elle me donne beaucoup de confiance, admet-il. Elle a un état d'esprit impressionnant, et j'aime la façon dont elle parvient à gérer les différentes situations."

A Pékin, le duo essaie de partager autant que possible ce rendez-vous. Mais chacun est focalisé sur ses objectifs. Ce sont les mêmes : au moins une médaille d'or, et potentiellement plusieurs dans le viseur. Cers deux-là se comprennent, dans leurs doutes comme dans leurs ambitions. Pour un couronnement quasi-simultané lundi ?

