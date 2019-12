Clarey, dauphin heureux

Papy Clarey vous salue bien. De retour à son meilleur niveau la saison dernière, Johan Clarey a confirmé ses excellentes sensations du moment en s’offrant un superbe podium lors de la descente de Beaver Creek, samedi, en prenant la 2e place de la course. Le presque quadragénaire (il aura 39 ans en janvier) a signé le premier podium de la saison en vitesse pour l’équipe de France de ski alpin au terme d’une épreuve raccourcie par la météo et les rafales de vent.

Animée, cette course indécise valait le coup d’œil. Deuxième derrière l’intouchable Beat Feuz, Clarey a signé sa meilleure performance dans la discipline depuis cinq ans et le sixième podium de sa carrière en Coupe du monde (le 5e en descente). Bien dans ses baskets, et pas encore à la retraite, le doyen des Bleus a mis de côté son raté à Lake Louise, où il n’avait pris que la 13e place, en produisant un ski réglé et sans déchet sur une Birds of Prey pourtant privée de sa portion de glisse initiale.

