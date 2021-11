Ce sera intense la semaine prochaine à Beaver Creek. La station américaine accueillera une épreuve supplémentaire, la descente annulée vendredi à Lake Louise en raison des conditions météorologiques, comme l'ont indiqué dimanche les fédérations autrichienne et italienne.

Le programme, désormais très chargé aux Etats-Unis, a été modifié avec deux super-G le jeudi et vendredi puis deux descentes le samedi et le dimanche, le tout précédé par un seul entraînement officiel de descente mercredi. Samedi, l'Autrichien Matthias Mayer a remporté la deuxième descente prévue à Lake Louise, où se déroulera plus tard dans la journée le premier super-G de la saison.

