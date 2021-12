Alexis Pinturault peut nourrir des regrets. Deuxième au passage du dernier intermédiaire, le Français avait le podium à portée de spatules avant de fauter là où personne ne l'avait fait, à une vingtaine de secondes de l'arrivée. Repoussé finalement à la 6e place de ce super-G de Beaver Creek, un résultat somme toute très correct, il laisse à Marco Odermatt, très large vainqueur devant Matthias Mayer (+0"78), l'opportunité de creuser l'écart au général. Le Suisse possède désormais 165 points d'avance sur Pinturault avant les trois dernières épreuves de vitesse prévues dans la station américaine d'ici la fin du week-end. Trois opportunités pour Odermatt d'asseoir plus largement sa domination manifeste en ce début de saison.

Ad

Sans une erreur, Pinturault montait sur le podium : son Super-G en vidéo

Beaver Creek Sans une erreur, Pinturault montait sur le podium : son Super-G en vidéo IL Y A 29 MINUTES

Sous le soleil bien trop généreux du Colorado, la Birds of Prey n'a pas été avare de pièges tout au long de son tracé. La course a d'abord viré à l'hécatombe, le temps que les skieurs en comprennent le mode d'emploi. Les deux premiers dossards ont servi de crash-test - violente chute mais sans gravité pour Matthieu Bailet, porte défoncée pour Dominik Paris - et cinq skieurs avaient déjà abandonné après seulement 15 dossards, dont Aleksander Aamodt Kilde.

Odermatt s'est fait peur, lui aussi

Sur l'ultime saut, Odermatt (dossard 7) a failli gonfler les rangs des malheureux du jour. Une énorme frayeur sans conséquence au chronomètre, le Suisse ayant même fait le plus gros de la différence sur la dernière section. Déjà vainqueur à Solden lors du géant d'ouverture, il est le premier skieur à remporter deux victoires cet hiver. Pinturault attend lui toujours son premier podium. Dossard 17, le tenant du titre du gros globe avait pourtant tout bien fait sur le haut, malin quand il le fallait, tranchant dès qu'il le pouvait. Il n'avait que 38 centièmes de retard au 3e intermédiaire. Soit un boulevard vers la 2e place. Mais une faute de trajectoire, suivie d'un gros coup de patin, lui a coûté cette place de dauphin jusque-là parfaitement ficelée.

Plus d'infos à suivre...

Beaver Creek Odermatt, une démonstration en vidéo IL Y A 41 MINUTES