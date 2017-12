BORMIO - Fracture d'une épaule pour Matthieu Bailet

Mauvaise nouvelle pour le ski français. Le Niçois Matthieu Bailet, 21 ans, a été victime d'une dislocation et de multiples fractures à une épaule, jeudi, lors de la descente de Bormio, comptant pour la Coupe du monde masculine de ski alpin. Parti avec le dossard 54, le champion du monde juniors de super-G en 2016 a lourdement chuté pour sa première course sur la Stelvio, l'une des pistes les plus exigeantes. Il a dû être évacué par hélicoptère.

Son coéquipier Guillermo Fayed a également été victime d'une chute spectaculaire mais sans gravité quelques secondes seulement après le départ de l'épreuve qui retrouvait jeudi le calendrier de la Coupe du monde.