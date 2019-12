Vainqueur en grande pompe du combiné de Bormio en 2017, Alexis Pinturault n'est pas sûr de pouvoir concourir en Italie ce week-end. Ce lundi, le Français a ressenti des douleurs à un adducteur, à la suite d'une faute sur le géant parallèle d'Alta Badia (Italie) qui l'a vu finir vingt-cinquième. "C’est forcément une contracture mais on espère que ce n’est pas plus grave, comme une déchirure par exemple, a-t-il déclaré à l'issue de la course. Je verrai dans les prochains jours comment la douleur évolue. Mais je ne me veux pas trop alarmiste."

La Fédération Française de Ski n'a cependant pas précisé la durée d'indisponibilité du skieur tricolore de 28 ans ce mardi. Ainsi, un espoir est encore permis. "Si je n’y vais pas, c’est que ça ne va pas bien du tout", a prévenu Alexis Pinturault. Une blessure longue durée viendrait casser la dynamique du Français, actuellement troisième (302 points) du classement général de Coupe du Monde derrière le Norvégien Henrik Kristoffersen (379 points) et l'Autrichien Vincent Kriechmayr (312 points).