Dominik Paris est toujours le roi de Bormio. Double tenant du titre, l’Italien a une nouvelle fois triomphé sur la mythique Stelvio. Sur cette descente qui remplaçait celle de Val Gardena annulée il y a une semaine, le Meranesi a signé une course quasi parfaite pour devancer le Suisse Beat Feuz (+ 0’’39) et l’Autrichien Matthias Mayer (+ 0’’42) et remonter à la 2e place du général de la Coupe du monde. Quatre Français finissent dans le top 10 puisque Maxence Muzaton a signé un exploit pour prendre la 5e place, devant Matthieu Bailet et Brice Roger. Johan Clarey est lui 10e.

5e succès à Bormio pour Paris

Cette fois, Paris a mis tout le monde d’accord. En demi-teinte depuis le début de la saison malgré deux 2e places acquises à Lake Louise (Super-G et descente), l’Italien n’aura pas raté son rendez-vous préféré de l’hiver. Sur une descente de Bormio légèrement raccourcie, avec un départ au niveau du Roca seulement, pour éviter aux skieurs deux longues descentes en deux jours, le natif de Merano a encore prouvé que la Stelvio lui allait comme un gant. La poussée, les trajectoires, l’intensité… Tout était parfait dans son ski, à l’image d’un bas de parcours hallucinant de justesse. De quoi s’imposer pour la 5e fois de sa carrière à Bormio, la 4e en descente et s’offrir le 17e succès de sa carrière.

Pourtant, ses adversaires – Matthias Mayer et Beat Feuz en tête – n’ont pas démérité. Tous deux excellents, avec un engagement de tous les instants et des trajectoires très justes, ils ont longtemps cru pouvoir renverser l’Italien du trône qui est le sien depuis désormais quatre ans à Bormio. Mais ils ont dû se contenter d’un nouveau podium, le Suisse (+ 0’’39) devançant l’Autrichien (+ 0’’42) pour conserver la tête de la Coupe du monde de la discipline. Les deux seuls skieurs à avoir concéder moins d’une seconde à Dominik Paris. C’est dire si ces trois hommes étaient seuls au monde ce vendredi.

Les Français en feu

Les Français non plus n’auront rien à se reprocher, au contraire. Les Tricolores ont signé leur meilleure descente d’ensemble de ce début de saison et même depuis bien longtemps, avec quatre skieurs dans le top 10 et sept dans le top 20. Parti avec le dossard 38, Maxence Muzaton a signé un petit exploit pour prendre la 5e place (+ 1’’13) sur la Stelvio, son meilleur résultat en carrière dans la discpline (6e à Are en 2018). Magnifique sur le haut de parcours à un moment où plus personne ne réussissait à y briller, le Plagnard aura même fait jeu égal avec Paris sur la section intermédiaire, là où le dévers a piégé de nombreux skieurs.

Juste derrière lui, on retrouve Matthieu Bailet, héroïque 6e (+ 1’’23) alors que sa participation était encore incertaine il y a peu en raison de ses blessures aux chevilles à l’entraînement à Val Gardena, et Brice Roger (7e, + 1’’37), qui confirme son excellent entraînement de jeudi (vainqueur). Un peu plus en retrait, Johan Clarey (10e, + 1’’55) poursuit lui son excellente saison en descente. Adrien Théaux doit lui se contenter de la 14e place (+ 1’’98) tandis que Nicolas Raffort (17e malgré le dossard 45 !) et Nils Allegre (19e) marquent également de précieux points. Vivement la deuxième descente samedi !