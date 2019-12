Bis repetita pour Dominik Paris. Vainqueur vendredi sur la piste italienne, le Transalpin a récidivé pour remporter la deuxième descente de Bormio ce samedi. Pour décrocher sa quatrième victoire consécutive sur la Stelvio, il a signé une nouvelle course magistrale, s’imposant avec 0"08 d’avance sur l’énorme surprise suisse Urs Kryenbuehl et 0"26 sur un autre Helvète, plus attendu celui-ci, Beat Feuz. Cette 18e victoire en carrière, la neuvième en un an (!), lui permet de prendre les rênes au général avant le combiné de dimanche, toujours à Bormio.

Parti avec le dossard 9, Paris a été bon partout, comme la veille, mais il a surtout construit son succès dans le 4e secteur, celui du saut du San Pietro. À l’arrivée, il repoussait Vincent Kriechmayr, alors leader, à 1’’61. Un gouffre. La clameur était énorme dans les gradins italiens car on ne voyait pas bien qui pourrait alors battre le skieur du Trentin. Derrière, malgré une main gauche blessée qui l'handicapait au départ, Beat Feuz a longtemps fait jeu égal avec Paris. Avant de s’incliner pour moins de trois dixièmes.

La révélation Kryenbuehl

Le Suisse se dirigeait vers une place de dauphin, comme la veille. Mais une énorme surprise est venu de son propre clan. Kryenbuehl, 25 ans, n’avait jamais fait mieux que 20e sur le circuit avant de prendre la 13e place vendredi lors de la première descente de Bormio. Ce samedi, le jeune Helvète a encore franchi une marche supplémentaire (et quelle marche !) en signant le premier podium de sa carrière. Il est même passé tout près de s’imposer puisqu’il a allumé du vert aux 3e et 5e inter (-0’’12).

Au lendemain de leur historique course d’ensemble (4 dans le top 10, une première depuis 1967 en descente !), les Français ont de nouveau brillé sur la Stelvio. Pas forcément dans un très grand jour, Johan Clarey a une nouvelle fois livré une course très propre et appliquée pour accrocher une belle 7e place (+ 1’’09) et finir meilleur Français, juste devant ses compatriotes Adrien Théaux (8e, +1’’40) et Maxence Muzaton (9e, + 1’’53). Un peu moins engagé que vendredi, Matthieu Bailet doit lui se contenter de la 13e place (+ 1’’80) tandis que Nicolas Raffort est 18e (+ 2’’36). Parti à toute allure (- 0’’01 au 3e intermédiaire), Brice Roger est lui sorti à mi-parcours. Pas de quoi gâcher la nouvelle belle journée des descendeurs tricolores.