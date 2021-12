Alexis Pinturault sera bien des deux super-G du côté de Bormio (Italie) les 29 et 30 décembre prochains, après avoir hésité à s'accorder une coupure, a annoncé son entourage jeudi. Déçu après les géants d'Alta Badia dimanche et lundi (15e et 18e), le tenant du titre du classement général avait quasiment abandonné tout espoir de conserver le gros globe de cristal et envisageait une coupure pour se reposer et effectuer des tests matériel.

Le Français a été revigoré par sa deuxième place mercredi sur le slalom nocturne de Madonna di Campiglio (Italie) et chassera bien les points en Italie la semaine prochaine dans ce qui constitue sa troisième discipline (après le géant et le slalom). Pinturault est quatrième du classement général à 319 points du Suisse Marco Odermatt. L'étape de Bormio compte une descente le 28 décembre avant les deux super-G.

