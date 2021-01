Les slalomeurs de l'équipe de France, qui restent sur un double podium mardi à Schladming (Noël 2e, Pinturault 3e), se présentent à Chamonix avec des objectifs bien différents pour deux slaloms samedi et dimanche, dernières courses techniques avant les Mondiaux de Cortina (8-21 février). Mais le programme pourrait être perturbé par le temps exécrable qui règne sur la vallée de l'Arve, où les températures positives favorisent la pluie qui s'abat quasiment sans discontinuer depuis jeudi et devrait continuer jusqu'à samedi.

Attention cependant à la potentielle remontée de l'Autrichien Marco Schwarz, redoutable en slalom (6 podiums dont deux victoires en sept courses, large leader d la spécialité) et 3e à 294 points au général.

Avec trois victoires par saison ces deux derniers hivers, la saveur du succès lui manque et il en fait son seul objectif, maintenant qu'il est largement distancé dans la course au petit globe (6e à 216 points).

A 36 ans, Jean-Baptiste Grange ne semble plus pouvoir jouer les premiers rôles chaque weekend. Revenu d'une grave blessure au genou gauche il y a deux ans, le vainqueur du petit globe en 2009 reste capable de jolis coups, comme en atteste sa 6e place à Madonna di Campiglio fin décembre.

Une opportunité énorme se présente justement à lui dans moins d'un mois avec le slalom des Mondiaux de Cortina le 21 février, alors qu'il est déjà double champion du monde (2011 et 2015) et médaillé de bronze (2007). A lui de profiter de Chamonix pour se rassurer et améliorer son classement mondial (20e actuellement) pour maximiser ses chances.