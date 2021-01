Clément Noel ne cessait de tourner autour de la victoire depuis le début de l’hiver. Il la tient enfin. Le Français a retrouvé la joie du succès ce samedi en devançant Ramon Zenhaeusern (+0”16) et Marco Schwarz (+0”19). C’est sa 7e victoire en carrière, un an après la sixième, remportée ici-même au pied du Mont-Blanc. Après ses deuxièmes places à Flachau et Schladming, le Vosgien retrouve donc les sommets et tentera d'y rester dimanche pour le deuxième slalom prévu à Chamonix, le dernier avant les Mondiaux de Cortina d'Ampezzo.

Idéalement placé après la première manche (3e à trois centièmes de Schwarz), Clément Noel a récité son ski lors de la seconde avant de commettre une faute sur le bas du parcours. On a craint qu’elle lui coûte la victoire, dans un scénario déjà vu cet hiver à Zagreb et Adelboden. Mais ça n’a pas été le cas, Schwarz et Zenhaeusern ayant accumulé trop de débours sur le haut (respectivement 56 et 63 centièmes de retard au 2e intermédiaire) pour espérer totalement revenir par la suite. Ce succès devrait faire un bien fou au moral du Français, qui connaissait jusque-là un hiver frustrant mais semblait néanmoins monter en puissance avec deux places de 2e (Flachau et Schladming) entrecoupées d’un petit abandon lors des trois dernières courses.