Une Italienne peut toujours en cacher une autre. Surtout en Super-G. Pour la cinquième fois de la saison en six épreuves dans la discipline, c’est une Transalpine qui s’est imposée avec le succès ce dimanche d’Elena Curtoni à Cortina d’Ampezzo. La Lombarde de 30 ans a devancé l’Autrichienne Tamara Tippler (+ 0’’09) et la Suissesse Michelle Gisin (+ 0’’24) pour s’offrir la deuxième victoire de sa carrière, la première en Super-G dont elle peut rêver du petit globe. Nouvelle grosse performance de Tessa Worley (6e) alors que Sofia Goggia a lourdement chuté. L'Italienne a été touchée au genou gauche selon l'équipe italienne de ski alpin.

C’était le Super-G de toutes les surprises. Les bonnes, à l’image de la sensationnelle 3e place de Michelle Gisin, qui n’était plus montée sur un podium dans la discipline depuis plus de quatre ans et le Super-G de Saint-Moritz en décembre 2017. Et les mauvaises, avec les contre-performances de toutes les favorites. Un peu-dedans sur le haut déjà, Sofia Goggia a lourdement chuté au niveau de la compression et l’on craint le pire pour son genou, elle qui avait déjà manqué les Mondiaux l’an passé pour blessure. De leurs côtés, Lara Gut-Behrami (12e), Mikaela Shiffrin (14e) et Ester Ledecka (8e) ont déçu. Même Federica Brignone ne peut pas vraiment se contenter de sa 4e place. Mais Elena Curtoni était loin de tout ça.

Un top 10 mais des regrets pour Worley

Partie avec le dossard 5, l’Italienne a réussi la course parfaite, alliant à merveille engagement et justesse, taillant les courbes dans la section technique mais tendant bien les lignes également, laissant vivre son ski lorsqu’il le fallait pour créer la vitesse nécessaire sur un bas de parcours propice aux écarts. Toujours dans le top 8 cet hiver, la Lombarde avait jusqu’ici toujours été devancée, que ce soit par Goggia à Val d’Isère ou par Brignone à Saint-Moritz. Mais cette fois, l’Italienne du jour c’était elle. A 30 ans, Elena Curtoni s’offre le premier succès de sa carrière en Super-G, une juste récompense pour sa régularité cette saison. Idéal à quelques jours des Jeux Olympiques de Pékin. Elle profite aussi de sa victoire pour revenir dans la course au petit globe avec seulement 29 points de retard de Brignone.

Le dimanche n’a pas été aussi beau qu’à Zauchensee pour les Françaises mais Tessa Worley a de nouveau brillé à Cortina d’Ampezzo en accrochant une belle 6e place (+ 0’’54). Partie avec beaucoup d’envie, très juste dans la section technique, la Bornandine n’était pas loin de la vérité au niveau du ski à produire sur cette piste. Mais la Tricolore pourra avoir des regrets, avec cette faute sur le bas du parcours, avec un manque de mise en direction sur le dernier mouvement de terrain qui lui a sans doute coûté le podium. Très solide également, Romane Miradoli a elle pris la 13e place (+ 0’’83), alors que Tiffany Gauthier a terminé 19e (+ 1’’23). Déception en revanche pour Laura Gauché, sortie au même endroit que Goggia.

