Cette gestion de la FIS, certes préventive, semble beaucoup trop dure au goût du géantiste tricolore, qui ne voit pas comment les skieurs pourraient éviter, à un moment ou à un autre, d’être privé d’un week-end de course. “ Si ça reste comme ça, c’est certain que je vais louper une compétition , déplore le Français. Ce n’est pas une probabilité, c’est une certitude. Beaucoup d’athlètes ont des anticorps, comme Brignone, Kilde, moi, une partie des descendeurs français... Mais si un cas comme ça arrive, on sera mis de côté et on ne pourra pas courir. Je pense que les organisateurs devraient revoir leur fiche de conduite ”. Sauf à assumer d'influer directement sur la Coupe du monde 2020-2021. Surtout, qu’avec le calendrier alpin, les conséquences d’une absence sur un week-end peuvent être double (comme à Levi, avec deux slaloms), voire triple (comme à Wengen, avec deux descentes et un slalom). Et cela peut coûter cher.

On ne rate plus qu’une course, mais deux d’un coup dans la même discipline, regrette Pinturault. Si on prend l’exemple d’Anna Swenn-Larsson (parmi les Suédoises privées de Levi), parmi les sept meilleures en slalom, elle se retrouve avec deux slaloms en moins, d’un coup. Elle peut avoir des difficultés à rester dans le top 7, même pour les Mondiaux. Sera-t-elle capable de le rester, avec deux courses en moins ? Ça hypothèque des chances énormes”. Déjà incertaine en raison de la pandémie qui touche l’Europe entière et qui pourrait, comme l’an passé, interrompre la Coupe du monde à tout moment, cette saison 2020-2021 pourrait bien se jouer en bonne partie sur la "réussite" des skieurs et de leurs staffs. “Je comprends qu’ils retestent tout le monde, ça oui, mais il y a des choses à faire évoluer, analyse le Français. Sinon, ça sera au petit bonheur la chance, à celui qui loupera le moins de courses possible”. Et ça serait vraiment dommage.