C'est un nouveau coup dur potentiel pour le ski norvégien. Après les blessures au genou d'Atle Lie McGrath et Lucas Braathen à Adelboden, la malchance poursuit la Norvège puisqu'Aleksander Aamodt Kilde se serait à son tour blessé alors qu'il était l'entrainement dans le Reiteralm autrichien. Evacué vers l'hopital d'Innsbrück où il attendra de passer un IRM pour avoir plus d'information, le Norvégien, principal adversaire de Pinturault dans la course au gros globe dont il est le tenant du titre, souffre du genou.