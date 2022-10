La première partie de l'étape de Coupe du monde de Zermatt/Cervinia (Suisse/Italie), prévue le week-end prochain avec deux descentes hommes, a été annulée en raison du manque de neige, a annoncé vendredi la Fédération internationale de ski (FIS). La FIS invoque le "manque de neige" et des problèmes de "sécurité" pour les coureurs sur le bas du tracé de cette nouvelle compétition. Elle explique que les deux courses ne seront pas reprogrammées plus tard dans l'hiver.

Les stations de Zermatt et Cervinia espèrent toujours accueillir deux descentes femmes les 5 et 6 novembre, si le froid revient sur la région et permet aux canons à neige de compléter la couverture de la piste. La FIS avait annoncé en grande pompe en début d'année ce projet de course spectaculaire, avec un départ à 3.700 m d'altitude et une piste à cheval sur deux pays au pied de l'iconique Cervin, où un projet pharaonique de modernisation est en cours.

Clarey avait dénoncé un "non-sens"

Las, l'annonce intervient quelques heures après l'annulation de la première course de la saison, un géant femmes initialement prévu samedi à Sölden (Autriche), en raison de la mauvaise météo sur place (pluie, neige). Les hommes doivent toujours y disputer un géant dimanche.

L'étape du Cervin a été critiquée par plusieurs acteurs des sports d'hiver, notamment le vice-champion olympique de descente français, Johan Clarey, qui dénonce un "non-sens" à la fois logistique et environnemental. "Je pense que la course n'a pas lieu d'être et n'a pas un avenir de fou. On voit que les conditions sur les glaciers sont de pire en pire chaque année, cette étape demande des moyens énormes en hélicoptère (pour monter le matériel), des moyens humains pour boucher les crevasses, rendre une piste potable", avait expliqué le skieur à l'AFP.

