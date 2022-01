Ski alpin

Coupe du monde ski alpin - Sans commettre d'erreurs, Laura Gauché termine loin des meilleures sur la descente à Cortina

DESCENTE - CORTINA D'AMPEZZO - Laura Gauché a pourtant fait une course relativement propre mais elle n'a jamais été au contact des meilleures sur la descente italienne. Déjà sept dixièmes derrière Sofia Goggia au premier intermédiaire, la Savoyarde de 26 ans a continué de perdre du temps au fil de la course et terminé en 1'08'33 à 1"35 de la tête. Voici sa descente dans les conditions du direct.

00:01:39, il y a 2 heures