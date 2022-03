Elle avait fait le plus dur, la veille lors de la descente, en créant un écart de 156 points sur Petra Vlhova grâce à une victoire que personne n’attendait vraiment. Il n’y avait plus qu’à enfoncer le clou, et l’Américaine l’a fait dès la course d’après, ce jeudi lors du super-G, avec une 2e place qui la met hors de portée de la Slovaque et la propulse un peu plus haut encore dans la légende du ski. Au regard de l’histoire, avec quatre sacres au classement général de la coupe du monde, elle égale sa compatriote Lindsey Vonn et n’est plus devancée que par l’Autrichienne Annemarie-Moser Proell.

Skieuses les plus victorieux au classement général de la Coupe du monde

Skieuses Gros globes 1. Annemarie Moser-Proell (AUT) 6 2. Mikaela Shiffrin (USA) 4 2. Lindsey Vonn (USA) 4 4. Janica Kostelic (CRO) 3 4. Petra Kronberger (AUT) 3 4. Vreni Schneider (SUI) 3

Ce 4e gros globe aurait évidemment dû tomber bien plus tôt dans la carrière de la skieuse de Vail. Elle l’avait à portée de spatules dès l’hiver 2019-2020 avant le décès accidentel de son père, qui l’a évidemment profondément marqué et entraîné un break rédhibitoire pour sa quête du cristal. Depuis, la skieuse n’est plus vraiment la même, la tête un peu ailleurs et le ski moins aérien, moins tranchant. Fini le temps de la domination outrancière. Place au partage du vedettariat avec Federica Brignone, lauréate du globe en 2020, et surtout Petra Vlhova, devenue à son tour une immense championne et sacrée en 2021.

Aujourd’hui, Shiffrin ne s’impose plus 17 fois par hiver, comme c’était le cas en 2019, un record absolu dans l’histoire. Ce total, elle ne l’a d’ailleurs même pas atteint au cumul des trois saisons qui ont suivi (15 dont six en 2020, trois en 2021 et cinq cet hiver avant les deux dernières épreuves, samedi en slalom et dimanche en géant). Et pourtant, Shiffrin reste la meilleure skieuse du monde. Elle le doit à sa constance sur les podiums, resté sans équivalent. Elle en compte 14 cet hiver (un de moins qu’Odermatt, son homologue chez les messieurs), ce qui est déjà aussi bien qu’en 2017, année de son premier sacre. Il s’agit même de son 3e meilleur total derrière 2018 (18) et 2019 (21).

Shiffrin a su faire évoluer son profil. En 2017, elle devait son premier sacre à son ultra-domination en slalom (6 victoires + 1 en City Event), discipline où elle amassa la moitié de ses points au général (840 sur 1643). Cette fois-ci, le salut est venu de son ultra-polyvalence. Une qualité qu’elle a construite au fil des saisons. Elle compte au moins un podium sur chacune des quatre disciplines (elle ne l’avait fait qu’une fois, en 2020), s’est imposée dans trois d’entre elles (1 descente, 2 super-G et 2 slaloms) et a terminé 3e du petit globe dans la quatrième (super-G).

"Il me paraissait impossible d’y arriver"

Le fait d’être allé chercher le globe sur les disciplines de vitesse, mercredi et jeudi, incarne parfaitement la nouvelle Shiffrin, moins que jamais dépendante de ces facultés naturelles entre les piquets. “J'ai l'impression que c'est mon globe le plus improbable, estime-t-elle. D'une certaine façon, il me paraissait impossible d'y arriver. Plusieurs fois dans la saison j'ai décidé de ne pas disputer certaines descentes pour mieux me reposer. En plus j'ai dû m'isoler pendant 10 jours à cause du Covid-19 (entre décembre et janvier), ce que mes principales rivales n'ont pas eu à subir. Donc je suis fière de ce globe qui récompense toute mon équipe."

Entre les JO et la Coupe du monde, la saison de Shiffrin a connu des hauts et des bas

"Toute la saison a été faite de hauts et de bas, poursuit la skieuse aux 74 victoires en coupe du monde, à huit longueurs du record de Lindsey Vonn. Et mes bas ont été très très bas. J’ai vécu certains des moments les plus difficiles de ma carrière. Chaque fois que je vis un moment difficile, ça m’en rappelle d’autres et ça me met dans un tel état que j'ai juste envie de rentrer chez moi. J'ai ressenti cela il y a cinq jours (lorsqu’elle n’a pris que la 9e place du slalom d’Are et vu le retour à 56 points de Vlhova, ndlr). Je l'avais déjà ressenti aux Jeux olympiques... C'est incroyable dans ces conditions de réussir mon objectif principal de la saison."

L’hommage de Vlhova

On l’oublierait presque, mais il y a un mois à peine, Shiffrin quittait la Chine sans la moindre médaille dans sa valise. Un immense fiasco pour la vedette américaine. S’en est suivi six courses dans le top 9 en coupe du monde, dont trois podiums et une victoire. Une preuve de plus, s’il en fallait, de ses facultés mentales, de sa résilience.

"Je ne sais pas si on peut parler de rebond, car je ne suis pas sûre que l'on puisse rebondir de quelque chose qui se déroule si mal, assure-t-elle. J'ai juste remis un pied devant l'autre petit à petit, j'ai continué à skier, essayant de prendre de la distance avec les Jeux olympiques. J'ai skié dans différentes conditions. Et je me suis dit que les douze années précédentes de ma carrière avaient une grande valeur aussi. Que ces trois semaines olympiques n'y changeaient rien."

Petra Vlhova n’a pas manqué de lui rendre un bel hommage, malgré la déception liée à la perte de son gros globe. "Mikaela a fait une course incroyable aujourd'hui. Peut-être qu'après les JO, beaucoup de personnes ont pensé “Elle n'est pas si forte”. Mais elle l'est. Comme les vrais champions”.

Petra Vlhova et Mikaeala Shiffrin ont ferraillé ensemble jusqu'au bout de l'hiver Crédit: Getty Images

