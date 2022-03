Ski alpin

"Je me demandais si la tête ne me disait pas stop" : l'interview de Pinturault en vidéo

SKI ALPIN - Malade hier et finalement au départ de la course, Alexis Pinturault n'a pas réussi à monter le podium mais a terminé à une "belle" 6ème place du géant de Courchevel-Méribel, le dernier de la saison. Le Français est revenu sur sa course et a insisté sur le fait de prendre du temps pour soi avant d'envisager quoique ce soit pour la saison prochaine. Retrouvez son interview en vidéo.

00:02:52, il y a 13 minutes