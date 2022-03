Exceptionnelle Mikaela Shiffrin. Alors qu’elle ne s’était pas presque pas aventurée dans la discipline cet hiver (26e et 38e à Lake Louise, abandon aux JO de Pékin), l’Américaine a remporté la descente des finales de Courchevel ce mercredi, 10 centièmes devant l’Autrichienne Christine Scheyer et la Suissesse Joana Haehlen. Cette 74e victoire en carrière, la 3e dans la discipline, lui permet de faire une énorme opération au général. Elle possède, à trois courses du terme de l’hiver, 156 points de marge sur Petra Vlhova, seulement 16e sur l'Éclipse et donc hors des points.

L’autre grosse information, c’est évidemment le sacre de Sofia Goggia au classement du petit globe. L’Italienne pouvait mathématiquement encore perdre le cristal ce mercredi. Il fallait pour cela que Corinne Suter, reléguée à 75 points, termine dans les deux premières et que Goggia se loupe complètement. Mais le suspense n’a pas duré longtemps. Gisin, dossard 3, était déjà reléguée au 3e rang provisoire lorsqu’elle a franchi la ligne - elle se classera finalement 19e. Goggia, dossard 5, a donc pu tranquillement savourer sa descente (12e à 68 centièmes), sans prendre les risques qui la caractérisent habituellement. Elle remporte ce petit globe pour la 3e fois de sa carrière, après 2018 et 2021.

Huitième place pour Miradoli

Les centièmes ont valu très cher. Les 19 premières se tiennent dans la même seconde. Le top 5 en 16 centièmes. En forme éblouissante, onze jours après sa première victoire à Lenzerheide (super-G), Romane Miradoli est restée un temps sur le podium provisoire avec son dossard 4. La skieuse de Flaine a finalement pris la 8e place à 38 centièmes de Shiffrin. Elle était la seule Française engagée sur cette finale de descente. Ce top 10 lui permet de remonter à la 20e place au classement final de la discipline, remporté donc par Goggia avec 97 points d’avance sur Suter malgré sa grave blessure au genou survenue fin janvier.

Parti avec le dossard 21, après toutes les favorites, Shiffrin a surpris son monde en signant son premier podium en descente depuis deux ans. Ce n’est que sa 3e victoire dans la discipline, après Lake Louise (2017) et Bansko (24 janvier 2020). Un succès qui tombe au meilleur moment alors que Vlhova s’était rapproché à 56 points de l’Américaine suite au week-end d’Are. La voilà en excellente position pour remporter son 4e gros globe.

