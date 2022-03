Ski alpin

Pierre-Emmanuel Dalcin décrypte l'Eclipse, la piste des descentes des finales de Courchevel

COURCHEVEL - MERIBEL - A l'occasion des finales de Courchevel-Méribel, notre consultant Pierre-Emmanuel Dalcin décrypte l'Eclipse, la piste de descente où auront lieu les dernières épreuves de la saison de la discipline, mercredi 16 mars. Embarquez avec nous à plus de 130 km/h pour enchainer les courbes et les gros sauts et sentir le vent de la vitesse.

00:02:28, il y a 2 heures