Le coup n'est pas passé loin. Une nouvelle fois. Ce jeudi à Courchevel, Tessa Worley a pris la 4e place du super-G des finales à 43 centièmes de la vainqueure Ragnhild Mowinckel et 21 du podium qui se refuse toujours à elle dans la discipline. En coupe du monde, il s'agit de son 16e top 10 en super-G et de son 5e top 5. Le podium n'a jamais été aussi proche mais se fait encore attendre. Frustrant alors qu’elle en compte 36 en géant, sa discipline fétiche.

Tessa Worley s'accroche et signe un super-G solide : son passage

Ad

"C'est mon meilleur résultat en super-G, que j'égale (avec la 4e place de Lake Louise en 2017, ndlr) ", constate la Bornandine de 32 ans. "Je tourne autour du pot depuis quelques courses, je suis très contente de la régularité, sur différentes pistes, différentes neiges, c'est super positif. Ce podium n'est toujours pas pour aujourd'hui (jeudi) malheureusement. Une manche de super-G, il y a toujours des fautes, toujours un petit truc à redire, on se dit 'mince, ça aurait pu le faire'. Mais c'est une belle 4e place que je prends avec plaisir."

Courchevel “C’est mon globe le plus improbable” : Le 4e sacre de Shiffrin ne ressemble à aucun autre IL Y A UNE HEURE

"Toujours mieux de bien commencer la semaine"

Elle lui permet en tout cas de prendre confiance trois jours avant de batailler pour le globe de géant, dimanche. Worley est 2e au classement de la spécialité à seulement 5 points de la championne olympique suédoise Sara Hector, et peut remporter le trophée pour la deuxième fois après 2017.

"C'est toujours mieux de bien commencer la semaine, je me sens bien, à l'aise sur mes skis, je sens que j'ai juste à pousser, engager, et les choses, quand je décide d'un plan de course, j'arrive à les mettre en place, c'est super intéressant", a apprécié la cheffe de file d'une équipe de France particulièrement brillante ce jeudi, avec le 5e place de Romane Miradoli et la 8e de Laura Gauché.

Worley : "A chaque départ, j'y crois fort, fort, fort"

Courchevel Odermatt : "J'aime la piste ici, c'est très cool pour skier" IL Y A 4 HEURES