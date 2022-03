Sa 74e victoire en carrière, la première depuis le slalom de Schladming le 11 janvier, gardera une saveur particulière. Un mois après son retentissant zéro pointé aux Jeux Olympiques de Pékin, Mikaela Shiffrin a retrouvé le chemin du succès ce mercredi lors de la première course des finales de Courchevel. “Je n’ai pas skié pour prendre une revanche, je n’ai pas skié pour prouver quelque chose, assure l’Américaine de 26 ans. Aujourd'hui, j’ai juste profité du moment. Depuis Pékin, j’allais très vite à l'entraînement. Mais je ne me croyais pas capable de faire ça en course.” Et surtout pas de gagner en descente, une discipline qu’elle n’avait domptée que deux fois dans sa carrière, à Lake Louise en 2017 et à Bansko en 2020, date de son dernier podium.

C'était le jour de Shiffrin : sa descente parfaite en vidéo

Ad

Elle fait ainsi un très grand pas vers son 4e gros globe. Les 100 points de son succès combinés au zéro de Petra Vlhova (16e) lui permettent de posséder 156 points d’avance sur l’Américaine. A trois courses du terme de l’hiver (super-G jeudi, slalom samedi, géant dimanche), c’est un boulevard qui se dessine devant elle.

Courchevel Un premier sacre qui en appelle d'autres ? "J'espère que ce n'est que le début" prévient Odermatt IL Y A 3 HEURES

"Pour moi, top 10, top 5, marquer des points, c'était déjà pas mal", assure-t-elle au sujet de sa descente victorieuse. "Je pense que je ne suis pas supposée gagner des descentes ! Je ne suis pas une descendeuse. J'ai certaines des qualités (pour la descente), mais ça prend plus de temps, plus de réflexion, beaucoup de travail".

Les "conseils" de Kilde

Depuis l’immense déception connue en Chine, Shiffrin avait rapidement retrouvé des couleurs en terminant à Lenzerheide 2e du super-G et 4e du géant. Le week-end dernier, à Are, elle s’était offert un nouveau podium en prenant la 3e place du géant. A Courchevel, sur une piste les skieuses ont découvert à l’occasion de ces finales, l’Américaine a vite trouvé ses sensations en terminant 1re et 3e des deux entraînements. Mais de là à la voir s’imposer le jour J, alors qu’elle n’avait disputé que trois descentes depuis le début de la saison (26e et 38e à Lake Louise, 18e à Pékin) : "Gagner va bien au-delà de mes espérances".

Elle évoque l’aide précieuse que lui aurait apportée cette semaine son compagnon Aleksander Aamodt Kilde, vainqueur du petit globe de descente quelques minutes avant le début de la course femmes sur cette même piste de l’Eclipse. "Dès le premier entraînement, il m'a demandé d'être intelligente sur certains secteurs clés, certaines courbes, décrit-elle. Ce sont des conseils simples et clairs. Ça m'a aidé à me sentir à l'aise sur cette piste et donc à pousser, skier avec les bonnes intentions et le bon timing. Ça a marché parfaitement." Elle tentera de remettre ça dès jeudi lors du super-G.

Mikaela Shiffrin s'est rapidement jetée dans les bras de son compagnon Aleksander Aamodt Kilde à l'issue de sa victoire en descente lors des finales de Courchevel, ce mercredi 16 mars Crédit: Getty Images

Courchevel C'était le jour de Shiffrin : sa descente parfaite en vidéo IL Y A 6 HEURES