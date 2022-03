Ski alpin

GEANT - Rapidement distancé, Faivre commet trop de fautes et se retrouve loin des meilleurs sur la première manche

FINALES MERIBEL - COURCHEVEL - C'est une première manche de Géant très compliquée qu'a vécu Mathieu Faivre. Le champion du Monde de la discipline en 2021 a très vite perdu du temps, s'accrochant aux portes. Le Français n'a ensuite jamais réussi à refaire son retard et termine à plus d'une seconde six de Marco Odermatt. Voici sa course en vidéo.

00:01:40, il y a une heure