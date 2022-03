Ski alpin

"J'ai encore plein de choses à vivre en slalom, voire en géant" : Chalet Club avec Clément Noël

Chalet Club a pris ses quartiers à Courchevel où ont lieu les finales de Coupe du monde. A deux jours de la fin, Géraldine Weber, Gauthier de Tessières et Jean-Pierre Vidal ont accueilli Clément Noël avant le slalom de dimanche pour évoquer sa saison, faite de hauts et de bas, et surtout cette médaille d'or olympique gagnée à Pékin cet hiver, point culminant de sa carrière jusqu'ici.

