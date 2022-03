Ski alpin

Courchevel - Méribel - Le match Shiffrin – Vlhova attendu en super-G, le nouveau show Odermatt ?

COURCHEVEL - MERIBEL - Tous les jours pendant les finales, retrouvez le brief de nos consultants dans un Châlet Club spécial depuis Courchevel. Aujourd'hui, Flo Masnada, Pierre-Emmanuel Dalcin et Gauthier de Tessières se projettent autour de Géraldine Weber sur le super-G. Qui sont les favoris chez les femmes et chez les hommes ? Elements de réponse.

00:07:21, il y a une heure