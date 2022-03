Ski alpin

SKI ALPIN - Tessa Worley en quête du petit globe du géant : on en parle dans Chalet Club

COURCHEVEL-MÉRIBEL - Ce dimanche, Tessa Worley se bat pour un deuxième petit globe du géant, sa spécialité. Cinq ans après, la Française peut à nouveau remporter le classsement de sa discipline. Avec cinq petits points de retard sur une Sara Hector, visiblement diminuée par sa chute à Are, la skieuse de 32 ans a son destin entre le skis. On en parle dans Chalet Club et en pantoufle !

00:07:29, il y a une heure