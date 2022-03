Dürr vole la vedette aux deux reines. Supersonique, l'Allemande a été la seule des favorites à dompter les multiples changements de rythme imposés par le tracé dessiné par l’entraîneur autrichien, sur la piste du Roc de Fer, à Méribel.

Ad

Courchevel La grosse démonstration de Lena Dürr sur la première manche des finales IL Y A 37 MINUTES

Partie sur une piste immaculée avec son dossard 1, Michelle Gisin a terminé 2e (+ 0’’37), juste devant Ana Bucik (+ 0’’40), 3e. Éjectées de la boite provisoire, mais toujours au contact, Petra Vlhova (4e, + 0’’48) et Mikaela Shiffrin (5e, + 0’’66) conservent toutes leurs chances de victoire samedi.

Noens loin du compte, Ljutic fait le show

On attendait les grandes dames de la discipline, celles qui ont vampirisé les succès depuis le début de l’hiver. Mais depuis la seconde moitié de la saison, Lena Dürr a pris la bonne habitude de refermer les portillons en seconde manche, mais sans grande réussite pour le moment.

L’Allemande a certes creusé des écarts sur ce premier tracé du Roc de Fer, mais rien de rédhibitoire pour les championnes que sont Petra Vlhova (cinq victoires en slalom cette saison) et Mikaela Shiffrin (deux victoires). En revanche, Katharina Liensberger (12e, + 1’’94), lauréate du dernier slalom disputé à Are (Suède), s’est fait piéger et a pris un éclat sur les enchaînements enlacés de la piste savoyarde.

Vlhova tient le rythme dans un slalom ultra serré : sa première manche

Des remous qui n’ont pas épargné l’unique tricolore engagée, Nastasia Noens (19e, + 2’’39). La Niçoise (33 ans), qui s’interroge d’ailleurs sur son avenir, à l’occasion de son 124e départ en Coupe du monde, a quand même précisé à Chalet Club avoir pris du plaisir malgré l'écart conséquent.

Si la relève peine à pointer le bout de son nez sur les pistes françaises, la pépite croate Zrinka Ljutic (18 ans), phénoménale chez les juniors, a parfaitement appréhendé une piste bien marquée avec le 9e chrono (+ 1’’52). De quoi nous offrir une superbe seconde manche, à suivre dès 13h30.

En manque de sensations, Shiffrin cale un peu sur la première manche

Courchevel Vlhova tient le rythme dans un slalom ultra serré : sa première manche IL Y A UNE HEURE