Il ne manquait qu’une signature, qu’un coup de tampon, pour parachever sa saison d'exception. La victoire de Marco Odermatt au classement général ne faisait aucun doute depuis un certain temps. "Pour moi c'était déjà plus ou moins plié après Kranjska Gora (la semaine dernière), assure le Suisse. C'était encore théoriquement possible de me faire dépasser par Kilde mais pas réaliste." Le Norvégien avait en effet 329 points de retard avant les quatre dernières courses, alors qu'il ne dispute pas les slaloms et ne s'aligne plus en géant.

Le (faux) suspense ne s’est finalement pas étiré plus loin que la première course des finales de Courchevel. Deuxième de la descente ce mercredi, deux rangs devant Kilde, Marco Odermatt est de manière officielle le vainqueur de la 56e édition de la Coupe du monde de ski alpin. "Ce gros globe, c'est un magnifique sentiment, il était dans l'air depuis quelques semaines mais là je suis content, savoure l'intéressé. C'est génial d'avoir réussi un super résultat en descente, même s'il y a deux sentiments un peu mitigés. J'aurais bien aidé un peu Beat (Feuz) aujourd'hui pour le globe de descente." Pour que son compatriote remporte le petit globe, il aurait fallu qu'au moins un skieur s'intercale entre lui et Kilde. Un scénario qui ne s'est finalement pas produit, le Norvégien s'étant classé 4e juste derrière Feuz.

Ad

Kilde : "Je n'avais encore jamais vécu ça"

Courchevel C'était le jour de Shiffrin : sa descente parfaite en vidéo IL Y A 4 HEURES

Il veut rester "concentré" jusqu'à la fin

Il s’agit pour Odermatt de son premier succès au classement général, un an après s’être classé deuxième en poussant Alexis Pinturault dans ses ultimes retranchements. Cette fois, il n'y a pas eu match. L’Helvète a dominé la saison d’un bout à l’autre, sans véritable rival, "Pintu" ayant notamment connu un hiver compliqué. Vainqueur de l’épreuve d’ouverture à Solden, il totalise 6 succès, quatre en géant et deux en super-G, pour un incroyable total de 14 podiums en 23 courses, répartis sur trois disciplines (4 en descente, 3 en super-G, 7 sur 7 en géant).

Et le compteur tourne encore. L’Helvète a encore deux occasions de scorer, jeudi en super-G et samedi en géant. Deux occasions pour tenter de se hisser dans le top 10 des meilleurs totaux de l’histoire de la coupe du monde messieurs depuis l'introduction de la victoire à 100 points en 1992. Il pourrait même finir dans le top 6 en cas deux succès. Il assure en tout cas ne pas vouloir rester "concentré" même si l'essentiel est déjà assuré.

Liste des meilleurs totaux de points dans l'histoire du classement général de la coupe du monde messieurs

Skieur Nombre de points Saison 1. Hermann Maier (AUT) 2000 2000 2. Marcel Hirscher (AUT) 1795 2016 3. Stephan Eberharter (AUT) 1702 2002 4. Paul Accola (SUI) 1699 1992 5. Hermann Maier (AUT) 1685 1998 6. Bode Miller (USA) 1648 2005 7. Marcel Hirscher (AUT) 1620 2018 8. Hermann Maier (AUT) 1618 2001 9. Marcel Hirscher (AUT) 1599 2017 10. Marcel Hirscher (AUT) 1546 2019 11. Marcel Hirscher (AUT) 1535 2013 12. Lasse Kjus (NOR) 1465 1999 13. Marco Odermatt (SUI) - saison en cours 1459 2022

Auréolé d'un titre olympique (géant) et d'un gros globe de cristal, Odermatt a encore tout l'avenir devant lui. A 24 ans et 5 mois, il est à peine moins jeune que de leur temps Marcel Hirscher, qui avait 23 printemps lors du premier de ses huit gros globes, et Carlo Janka, dernier Suisse lauréat, en 2012, à 23 ans et 5 mois. Dans l’histoire du ski helvète messieurs, il est le cinquième à s’imposer après Peter Luscher (1979), Pirmin Zurbriggen (1984, 1987, 1988 et 1990), Paul Accola (1992) et donc Carla Janka (2010), qui comme un symbole a pris sa retraite en janvier dernier à Wengen, deux mois avant de se trouver un successeur.

Alors que Hirscher avait tout raflé entre 2012 et 2019, la coupe du monde vient de s’offrir pour la 4e fois de rang à un skieur différent. Vu la domination exercée par Odermatt, on ne mettra pas sa main à couper qu’il en y aura un 5e l’an prochain. "J'espère que ce n'est que le début de quelque chose, pas la fin, a déclaré Odermatt. Je suis encore jeune et j'ai encore quelques années devant moi."

Clarey : "Ma médaille olympique remplace les victoires en Coupe du monde que je n'ai pas eues"

Courchevel Shiffrin, la matinée rêvée IL Y A 4 HEURES