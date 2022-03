Courchevel

Menée par Andrea Ellenberger et les jeunes Delphine Darbellay, Livio Simonet et Fadri Januti, la Suisse, qui avait dominé auparavant le Canada et l'Allemagne, s'est adjugée la Team Event des finales de Coupe du monde face à l'Autriche (3-1) pourtant championne olympique. De son côté, l'Allemagne s'est emparée de la troisième place après avoir battu la Norvège (3-1) lors de la petite finale.

De son côté, l'équipe de France a été sortie dès les quarts de finale. Les Tricolores, représentés par Clara Direz, Coralie Frasse-Sombet, Thibaut Favrot et Léo Anguenot (qui a remplacé Cyprien Sarrazin, malade), ont échoué face à la Norvège pour huit centièmes. Ce duel avait déjà eu lieu lors des Jeux olympiques, au même stade de la compétition. Les Scandinaves s'étaient imposés avec deux centièmes d'avance.

