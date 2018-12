Worley dans le coup pour son retour

Pour une reprise, c'est pour l'instant réussi. Dix-neuf jours après sa dernière course, à Lake Louise, où elle s'était fissurée le ménisque suite à une lourde chute, Tessa Worley a soigné son retour à la compétition ce vendredi. Dossard 1, la double championne du monde a signé le 4e temps de la 1re manche du géant de Courchevel, à onze centièmes de Viktoria Rebensburg. Elle jouera bien la gagne tout à l'heure lors du second run, qui débutera à 13h30.

Vidéo - Quatrième temps de la 1re manche, Worley n'a que onze centièmes de retard sur la gagne 01:26

Les écarts sont particulièrement serrés. Le top 6 se tient en 27 centièmes. Et les quatre premières en onze centièmes. Mikaela Shiffrin, qui avait fait l'impasse à Val Gardena afin de se préserver pour Courchevel, et l'Autrichienne Stephanie Brunner se sont intercalées entre l'Allemande et la Française. Elles sont ex-aequo à la deuxième place, avec huit petits centièmes de retard sur Rebensburg.

Vidéo - Sur le fil, Rebensburg a devancé Worley pour dominer la 1re manche 01:41

Porteuse du dossard rouge après sa 2e place à Solden (derrière Worley) et sa victoire à Killington, Federica Brignone ferme le bon wagon (6e à 27 centièmes). Le suspense reste total pour la victoire. Une deuxième Française sera en piste pour la seconde manche. Il s'agit d'Adeline Mugnier, pour l'instant 16e à 1''71.

Première en vue pour Worley ?

De retour à l'entraînement depuis seulement mercredi, Worley n'a officialisé sa participation qu'une grosse heure avant le départ de la course, à l'issue de l'échauffement. Les signaux étaient visiblement positifs, dans la lignée des deux derniers jours, et elle a donc été en mesure de rivaliser avec les meilleures. La voilà en position de décrocher sa première victoire à Courchevel. La première tout court sur le sol français pour la skieuse du Grand-Bornand. L'an dernier, elle s'était classée 2e derrière Shiffrin.