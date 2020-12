Une victoire toute tracée. Petra Vlhova, skieuse en forme du moment et leader du classement général, a largement dominé la première manche du géant de Courchevel samedi, dans des conditions météo difficiles. La Slovaque a devancé l'Italienne Marta Bassino de 49 centièmes de seconde et l'Américaine Mikaela Shiffrin de 65 après le passage des 30 meilleures skieuses dans le brouillard et sous des chutes de neige continues.