Elle était largement au-dessus au lot. Sur une piste Emile-Allais qui s’est vite dégradée en raison des températures positives, Mikaela Shiffrin a nettement dominé la première manche du géant de Courchevel. Précise, plus légère sur ses appuis et tout simplement intouchable, l’Américaine a devancé la Suissesse Michelle Gisin (+ 0''74), seule skieuse sous la seconde, et la Suédoise Sara Hector (+ 1''03) et s’est mise dans de bonnes dispositions dans l’optique d’un 72e succès en Coupe du monde. Plus en retrait (8e), la Française Tessa Worley reste à l’affût dans la course au podium.

Déjà victorieuse à Sölden en ouverture pour le seul géant disputé jusqu’ici cette saison, Mikaela Shiffrin est bien partie pour en faire de même à Courchevel, où elle adore skier (3 succès) et où elle est tenante du titre. L’Américaine aura éclaboussé la première manche de sa classe et son talent, en dominant nettement ses adversaires. Plus juste sur les trajectoires, jamais surprise par un terrain pourtant difficile et qui tapait sous le ski, partie avec beaucoup d’engagement sans jamais perdre le contrôle, la triple vainqueur du gros globe de cristal a su garder de la fluidité dans ses enchainements pour écraser la manche.

Worley en retrait mais dans le coup

A l’arrivée, Shiffrin a repoussé toutes ses adversaires à plus d’une seconde, à l’exception de la surprenante Suissesse Michelle Gisin (+ 0''74). Y compris sa grande rivale sur les disciplines techniques, la Slovaque Petra Vlhova (6e, + 1''39), partie avec le dossard 1 mais coupable d’une faute sur le bas du tracé. Venue en géant pour tenter de marquer de points en vue du général, la leader de la Coupe du monde Sofia Goggia a elle pris la 10e place (+ 1''75). A l’image de ce qu’elle avait produit à Sölden (8e), Tessa Worley n’a pas réussi à totalement se lâcher. Partie avec de belles intentions, la Française a souffert dans le mur, avec de petites fautes, et a dû se contenter de la 8e place (+ 1''45). Loin de Shiffrin mais dans la course à un 5e podium à Courchevel après 2012, 2017, 2018 et 2020.

