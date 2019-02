Combiné Dames Crans-Montana - Brignone poursuit la fête italienne

On attendait Wendy Holdoner, on a eu Federica Brignone. Impressionnante lors de la descente, l'Italienne a parfaitement géré son slalom pour remporter ce dimanche le combiné de Crans-Montana, son troisième consécutif dans la station suisse. Pour le 10e succès de sa carrière en Coupe du monde, la Milanaise a devancé la surprenante Canadienne Roni Remme (+ 0''38) et la championne du monde de la discipline, Wendy Holdener (+ 1''04). Meilleure Français, Romane Miradoli a pris une 7e place.

Polyvalente par excellence (elle a gagné en géant et en Super-G), Federica Brignone fait toujours partie des grandes favorites en combiné. Surtout en l'absence de cadors comme Mikaela Shiffrin ou Petra Vlhova. Encore plus à Crans-Montana où l'Italienne était double tenante du titre. Et elle n'était pas décidé à lâcher sa couronne. La Milanaise a donné le ton dès la descente qu'elle a remporté assez largement (0''37 sur la Suissesse Priska Nufer), repoussant à plus d'une seconde les rares spécialistes du slalom qu'étaient Roni Remme (6e, + 1''20) et surtout la championne du monde Wendy Holdener (11e, + 1''47).

Le beau week-end de Miradoli

Une avance qui paraissait énorme et qui s'est effectivement révélée trop conséquente pour les deux filles. La jeune Canadienne, sans complexe, avait pourtant pris tous les risques lors de la manche de slalom pour prendre les commandes de l'épreuve devant une Holdener décevante sur sa discipline de prédilection (4e temps seulement). Mais Brignone a toujours été relativement à l'aise en slalom et, en gérant, l'Italienne a conservé quatre dixièmes sur la Canadienne. Plus que suffisant pour savourer son deuxième succès de la saison après le géant de Killington.

Si elle n'a pas gagné, Romane Miradoli ne peut toutefois que se satisfaire de ce combiné. Solide 5e de la descente, la Française a ensuite souffert entre les piquets serrés mais elle s'est accrochée pour signer une belle 7e place (+ 1''93). Son meilleur résultat dans la discipline depuis février 2016, confirmation du beau week-end de la Tricolore, 10e samedi sur la descente. Deux autres Françaises marquent des points avec la 24e place (+ 4''44) de Tifany Roux et la 27e (+ 5''35) de Margot Bailet.