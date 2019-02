Genou touché et saison terminée pour Stuhec

Elle nous avait rassuré en remontant sur ses skis pour boucler le parcours et passer debout sur la ligne d'arrivée, saluant le public comme si de rien n'était. Pourtant, la chute d'Ilka Stuhec ce samedi lors de la descente de Crans-Montana aura bel et bien eu de terribles conséquences. Tombée à la sortie d'une courbe vers la gauche, la Slovène est partie en glissade avant de s'encastrer dans les filets de sécurité. Les examens passés par la double championne du monde en titre de descente ont révélés une déchirure des ligaments croisés du genou gauche.

Il s'agit de la même blessure dont Stuhec avait souffert en octobre 2017 et qui l'avait privée de la saison 2017-2018 et des Jeux Olympiques de Pyeongchang. Alors qu'elle était encore en course pour le globe de la descente, la Slovène se voit obligé de mettre un terme à sa saison. Avant de longs, très longs mois en dehors des pistes.