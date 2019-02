Crans-Montana : Sofia Goggia tient son premier succès de la saison

Cette fois-ci, elle la tient ! En grande forme depuis son retour de blessure à Garmisch-Partenkirchen, Sofia Goggia a enfin décroché son premier succès de la saison en remportant ce samedi une descente de Crans-Montana marquée par de nombreuses interruptions. Sur la piste suisse, la championne olympique de la discipline a facilement dompté la concurrence pour devancer la Suissesse Joana Haehlen (+0''49) et Nicole Schmidhofer (+0''52) et remporter la sixième victoire de sa carrière. Première Française, Romane Miradoli a pris la dixième place.

Vidéo - Un engagement total et des trajectoires parfaites : Goggia a signé la descente parfaite 01:49

On en attendait les Autrichiennes ou les Suissesses, on a eu une Italienne. Impressionnante depuis son retour à la compétition fin janvier, Sofia Goggia n'avait jusqu'ici jamais été en réussite. Médaillé d'argent au Super-G aux Mondiaux d'Äre, 2e à Garmisch-Partenkirchen en descente et en Super-G, l'Italienne était toujours tombée sur plus forte qu'elle. Pas cette fois. Déjà à l'aise aux entraînements (elle a gagné les deux), la skieuse de Fiamme Gialle a parfaitement géré une piste très technique qui siait à ses qualités pour creuser un énorme écart sur la surprenante Joana Haehlen.

Inquiétude pour Gauthier

Jamais mieux que 8e en descente (Lake Louise) jusqu'ici, la Suissesse a signé une course sans faute, bien posée et toujours en position de recherche de vitesse pour affoler les chronos. Au sens propre comme au figuré. Virtuellement à huit dixièmes de retard au dernier intermédiaire, à dix secondes de l'arrivée, Haehlen est finalement allé décrocher la 2e place (+ 0''49) au terme d'une énième interruption dû à un problème chronométrique. A chaque passage d'une Suissesse, à l'exception de Corinne Suter, il a fallu attendre une dizaine de minutes pour que le temps de celle-ci s'affiche à l'arrivée. De quoi poser quelques questions sur la belle performance d'ensemble des Suissesses (2e, 4e, 5e et 9e).

L'autre bonne opération du jour est toutefois autrichienne. Troisième (+ 0''52) de la descente, Nicole Schimdhofer profite des ratés des ses poursuivantes, Ramona Siebenhofer (23e) et Ilka Stuhec (abandon), pour creuser l'écart en tête de la discipline (424pts, 70 d'avance sur SIebenhofer). Une bonne journée que n'ont pas vraiment connu les Françaises, malgré la belle 10e place (+ 1''04) de Romane Miradoli, de plus en plus régulière au haut niveau. Mais le clan tricolore n'a classé qu'une seule autre fille dans le top 30 (Gauche 29e, + 3''08) tandis que Tiffany Gauthier inquiète grandement après sa sortie de piste suite à sa blessure. La Française, qui se tenait le genou gauche, a dû être évacué par hélicopète au terme d'une nouvelle interruption, la plus grave de toutes. Pas de quoi gâcher la joie de Goggia.