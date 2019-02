Mikaela Shiffrin zappe Crans-Montana et Sotchi et ne battra pas le record de Tina Maze

Mikaela Shiffrin a décidé de faire l'impasse sur les deux prochaines étapes de Coupe du monde de ski alpin, a-t-on appris mercredi auprès de l'équipe américaine, et ne battra donc pas le record de points de la Slovène Tina Maze.

A 23 ans, l'Américaine a remporté sa 14e victoire de la saison mardi lors du slalom parallèle de Stockholm, égalant le record de victoires sur une saison de la Suissesse Vreni Schneider lors de l'hiver 1988/89. "Elle ne skiera ni à Crans-Montana ni à Rosa Kuthor. Sa prochaine étape de Coupe du monde sera à Spindleruv Mlyn", en République tchèque, a indiqué l'équipe américaine dans un mail envoyé à l'AFP.

Shiffrin finalement à 20 points du record ?

En renonçant à Crans-Montana (Suisse) ce week-end, et Rosa Khutor (Russie) la semaine prochaine, et avec six courses restantes (deux slaloms géants, deux slaloms, une descente et un super-G) jusqu'à la fin de la saison, Shiffrin pourra inscrire au maximum 600 points, soit au mieux un total de 2 394 points. Lors de la saison 2012/13, Tina Maze avait inscrit 2 414 points, la référence absolue, hommes et femmes confondus. Un total qui devient inaccessible cette saison pour Shiffrin.

L'Américaine a remporté le petit globe de slalom à Stockholm, et peut viser deux autres petits globes : celui du slalom géant et celui de super-G. Avec une avance actuelle de 719 points, elle pourrait mathématiquement s'assurer le gros Globe de cristal, le troisième de sa carrière après 2017 et 2018, dès... Rosa Khutor, en fonction des résultats de ses adversaires.