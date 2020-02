On va encore devoir attendre pour revoir Mikaela Shiffrin. L'Américaine sera en effet toujours absente à Crans Montana (Suisse) ce week-end. Actuellement en tête du classement général avec 113 points d'avance sur l'Italienne Federica Brignone, Shiffrin n'a plus participé à une épreuve de Coupe du monde depuis le 26 janvier et sa victoire en super-G à Bansko (Bulgarie).

Brignone et Vlhova peuvent en profiter

La skieuse, qui aura 25 ans le 13 mars, avait fait l'impasse sur l'épreuve de Rosa Khutor (Russie) début février pour se concentrer sur l'entraînement. Puis la native de Vail est rentrée dans le Colorado après le décès soudain de son père Jeff (65 ans) le 3 février. "Mikaela ne prendra pas le départ ce week-end et son retour en Europe et à la compétition est encore à déterminer", a indiqué la Fédération américaine de ski.

Brignone et la Slovaque Petra Vlhova, qui compte 154 points de retard, peuvent profiter des deux descentes et du combiné (300 points au total en jeu) à Crans Montana pour passer devant Shiffrin au classement général de la Coupe du monde. Après Crans Montana, il restera onze courses à disputer, à commencer par un super-G et un combiné à La Thuile (Italie), le 29 février et le 1er mars.