En descente, il y a bien Sofia Goggia et le reste du monde. Intouchable cette saison dans la discipline, l’Italienne a encore remis ça ce samedi en remportant la deuxième descente de Crans-Montana, sa quatrième victoire de la saison en descente. Déjà vainqueur de la première et large leader du classement de la spécialité, Goggia a devancé la Suissesse Lara Gut-Behrami (+ 0’’27) et sa compatriote Elena Curtoni (+ 0’’60) pour s’offrir le 11e succès de sa carrière. Excellente 7e, Petra Vlhova fait encore une fois une belle opération dans la course au gros globe.