Ski alpin

Crans-Montana - La superbe descente victorieuse d'Ester Ledecka en vidéo

CRANS-MONTANA - Déjà victorieuse d'une descente dans sa carrière mais surtout championne olympique 2018 de super-G et 2018 et 2022 de slalom géant parrallèle en snowboard, Ester Ledecka a de nouveau triomphé dans la plus rapide des disciplines de vitesse. En Suisse, la Tchèque a fait parler ses qualités pour devancer la concurrence. Le résumé en vidéo.

00:00:04, il y a 28 minutes