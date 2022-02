La déception des Jeux Olympiques est déjà derrière elle. Quatrième du combiné et 5e du Super-G à Pékin, Ester Ledecka a repris le chemin de la Coupe du monde de la meilleure des manières en remportant la descente de Crans Montana, en Suisse. Sur une piste aussi complète, la Tchèque a devancé la Norvégienne Ragnhild Mowinckel (+ 0''21) et l’Autrichienne Cornelia Huetter (+ 0''42) pour s’offrir la 3e victoire de sa carrière en Coupe du monde, la deuxième en descente après celle de Lake Louise en décembre 2019. Un peu en retrait (12e), Sofia Goggia ne perd cependant pas beaucoup de points sur sa rivale suisse Corinne Suter (10e) dans la course au petit globe. Meilleure Française, Laura Gauché prend la 13e place.

La course parfaite, de haut en bas

On attendait une médaillée olympique, on l’a eu mais ce n’est pas vraiment l’une de celles à qui l’on pensait. Sacrée en descente à Pékin, Corinne Suter n’a jamais su trouver le bon tempo sur la piste de Crans-Montana, notamment dans la section technique du haut du tracé. Sa 10e place lui permet à peine de grignoter quelques points au classement de la discipline sur sa dauphine des JO, Sofia Goggia (12e), clairement pas encore totalement remise de sa blessure au genou et trop timide pour espérer mieux ce samedi. Et c’est finalement une autre championne olympique, de snowboard, qui a tiré son épingle du jeu.

On savait que la piste de Crans-Montana, très complète et loin d’être facile, convenait aux qualités d’Ester Ledecka. Et elle ne nous a pas fait mentir. Partie avec énormément d’intensité comme à son habitude, très juste et directe au plus fort de la pente dans la section technique, la Tchèque a géré à la perfection tous les moments clés de cette descente. Très fluide au moment de la transition après le "mur" du début de parcours, elle a bien absorbé le mouvement de terrain à la mi-pente qui a piégé Lara Gut-Behrami avant de laisser filer ses skis sur le "plat" final, qui a coûté cher à de nombreuses filles alors émoussées. Mais pas Ester Ledecka, qui y a même creusé l’écart avec la concurrence.

Meilleur résultat en descente pour Gauché

La voilà avec la 3e victoire de sa carrière en Coupe du monde, la deuxième en descente plus de deux ans après celui de Lake Louise en décembre 2019. Elle devance deux autres skieuses qui reviennent au premier plan cette saison, la Norvégienne Ragnhild Mowinckel (+0''21), qui s’offre le premier podium de sa carrière en descente, et l’Autrichienne Cornelia Huetter (+ 0''42), qui en enchaîne un deuxième après sa 3e place à Garmisch-Partenkirchen, juste avant les JO.

Les Françaises, elles, n’ont pas réussi à se sublimer mais n’ont pas déçu non plus, loin de là. Malgré une mise en action complétement ratée et plus d’une demi-seconde perdue d’entrée, Laura Gauché a tout simplement signé le meilleur résultat de sa carrière en descente en prenant la 13e place (+ 1''53), devant des filles comme Stéphanie Venier ou Elena Curtoni. En revanche, petite déception pour Romane Miradoli, qui n’a réalisé que le 19e temps (+ 2''06).

