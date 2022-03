Anne-Chantal Pigelet-Grevy n'a pas (encore) annoncé sa candidature en vue de la future élection du 4 juin. Celle-ci ne fait cependant aucun doute. Tout comme il est d'ores et déjà acquis que le scrutin devrait se dérouler dans un climat tendu. Face à elle, en effet, pourrait se présenter son actuel DTN, Fabien Saguez, en poste depuis 16 ans, un routard du circuit, dont les rumeurs de candidature fuitent régulièrement et qui n'a plus la confiance de sa présidente. "Depuis que je suis à la tête de la FFS, j'ai accordé ma confiance mais j'ai vu des signaux de non-retour... Au fil de l'eau et plus particulièrement aux JO, nos échanges sont devenus plus minces. On est sur des projets futurs différents", précise Anne-Chantal Pigelet-Grévy.

C'est un fait : entre les deux, le torchon brûle depuis les Jeux de Pékin, même si le ton reste courtois. "Nous nous sommes vus sur la piste ce matin, nous nous sommes dit bonjour". Dès cette première journée de Finales, Pigelet-Grévy a donc pris les devants en organisant un point presse mercredi afin de présenter sa vision pour le ski français. Trois points majeurs y ont été abordés : le bilan sportif de la fédération, les axes de développement et l’organisation de grands évènements.

"Je ne suis pas une présidente en campagne"

Au vu des attentes, le bilan sportif pourrait sembler en demi-teinte mais la présidente le juge satisfaisant tout en soulignant l'importance de "parfaire le système pour accompagner la performance dans certains domaines, notamment en ski alpin féminin et en saut". Côté développement, plusieurs chantiers ont été mis en oeuvre, notamment le Projet Sportif Fédéral visant à conquérir de nouveaux licenciés. Il repose sur trois axes : "les infrastructures, l’encadrement des professionnels et des moniteurs fédéraux et le financement du mouvement sportif pour palier un modèle économique à bout de souffle".

D'autres pistes, comme le développement de contenus via FFSTV sont aussi à l'étude pour mettre en avant le ski et valoriser ses champions.

Enfin, l'organisation des grands événements reste un point essentiel du projet. "La France dispose d'un vrai savoir-faire et doit être capable de maintenir cette compétence dans les années futures", explique Anne-Chantal Pigelet Grevy qui compte bien s'appuyer sur le succès de ces finales, "répétition générale pour les Mondiaux de 2023".

"Il faut montrer des signes forts"

Créer de l'appétence pour les disciplines de sports d'hiver et ses champions, développer le haut niveau avec des outils performants pour former ceux qui brilleront demain dans de grands événements organisés en France, ce sont quelques-uns des grands chantiers d'une présidente qui se présente comme "une femme de progrès et pas de rupture, en marche et en mission" et dont on comprend qu'elle ne devrait pas se contenter de lister ses objectifs sur une simple feuille de papier. Anne-Chantal Pigelet-Grévy l'assure : "Ce qui m'importe, c’est que la maison vive. Je ne me suis jamais inscrite dans un mandat d’intérim".

Lundi, un autre comité directeur de la FFS se tiendra à Annecy en présence des deux protagonistes pour officialiser ces projets et peut-être évoquer l'élection à venir. Fabien Saguez, discret sur ce conflit ouvert, a demandé sa mise en disponibilité au ministère et devrait quitter son poste à la fin du mois, remplacé par Eric Lazzaroni… pour mieux partir en campagne ? Reste que les deux potentiels postulants à la présidence appartiennent au même comité du Mont Blanc, qui ne présentera qu'un seul candidat.

Le feuilleton est donc loin d'être fini, il connaîtra peut-être d'autres épisodes d'ici dimanche.

