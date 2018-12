Fin de saison pour Taïna Barioz

La skieuse française Taïna Barioz, spécialiste du slalom géant, s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche à l'entraînement, une blessure qui met fin à sa saison, a annoncé la Fédération française (FFS) vendredi. Barioz s'est blessée jeudi à l'entraînement à Zinal suite à une chute. Une IRM passée vendredi a confirmé la nature de sa blessure.

"Cette fois-ci j'ai le sentiment que la chance n'a pas été de mon côté, je me sens triste et en colère. Contre qui ou quoi je ne sais pas exactement mais le sentiment d'injustice est bien présent", a regretté Taïna Barioz sur sa page Facebook. "J'avais retrouvé un bon niveau, je m'amusais sur mes skis et je prenais un plaisir fou depuis le début de cette saison", continue-t-elle, alors qu'elle avait pris la 13e place sur le géant de Sölden en octobre et la 16e à Killignton fin novembre.