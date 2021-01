Les slaloms se suivent et se ressemblent pour Clément Noël. Comme à Zagreb et à Adelboden, le Vosgien a dominé la première manche du slalom de Flachau, qui reprend celui annulé de Wengen. Toujours aussi précis et rapide sur le bas, le Tricolore a devancé le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag (+ 0’’23) et l’Autrichien Manuel Feller (+ 0’’25). Leader de la Coupe du monde de la spécialité, Marco Schwarz est lui en embuscade (5e, + 0’’70). Sur une piste bien plus difficile que prévue, les autres Français ont souffert, à l’image d’Alexis Pinturault (16e).