Il n’y avait rien à faire face à ce Manuel Feller-là. Parfois inconstant, souvent à la limite, toujours rapide, l’Autrichien a décroché ce samedi le premier succès de sa carrière en remportant le premier slalom de Flachau. Irrésistible en seconde manche, Feller a largement devancé le Français Clément Noël (+ 0’’43), qui s’offre son premier podium de l’hiver, et l’Autrichien Marco Schwarz (+ 0’’70), qui doit laisser son dossard rouge de leader de la discipline à son compatriote. Excellent 9e, Alexis Pinturault fait lui la bonne opération du jour dans la course au gros globe.

Engagement, précision et légereté, Feller était intouchabe à Flachau : sa 2e manche en vidéo

Clément Noël n’a toujours pas fait fructifier ses premières manches parfaites mais, cette fois, le Français ne peut pas vraiment s’en vouloir. Certes, son second run n’a pas été impeccable, avec quelques petites fautes et des mouvements de terrain pas tout à fait bien géré mais le Tricolore a été à son niveau en décrochant la 2e place. Loin de ses résultats décevants des week-end précédents, le Vosgien s’offre son premier podium de l’hiver, même s’il rêvait sans doute à un 7e succès en Coupe du monde. Mais, face à ce Feller-là, il n’y a pas de regret à avoir.

Déjà placé au terme du premier tracé (3e), l’Autrichien a réussi une deuxième manche parfaite, que ce soit au niveau de l’intensité, de la précision ou de la prise de risques. Tactiquement juste sur les mouvements de terrain, il a réussi à se lâcher dès qu’il le fallait pour engranger un maximum de vitesse et créer de gros écarts. Meilleur temps de la seconde manche, Feller repousse 23 des 27 skieurs qui en ont fini à plus d’une seconde. Un premier succès en carrière avec la manière, devenant du même coup le premier Autrichien à s’imposer ici en slalom, qui lui permet de s’emparer du dossard rouge de leader de la spécialité.

Côté Français, outre le podium de Noël, la bonne nouvelle du jour est à mettre à l’actif d’Alexis Pinturault. Après s’être complètement trompé de rythme en première manche (20e), le skieur de Courchevel a offert un tout autre visage en seconde pour remonter au 9e rang (+ 1’’77). Un top 10 qui lui permet de marquer 29 points et de prendre 158 unités d’avance sur Kilde dans la course au gros globe. Troisième et dernier Tricolore qualifié pour la seconde manche, Victor Muffat-Jeandet a dû lui se contenter de la 13e place (+ 1’’92), une légère déception. Mais il aura l’occasion de se rattraper dès dimanche, avec un nouveau slalom à Flachau.