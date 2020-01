Petra Vlhova a déjà frappé très fort. La tenante du titre a largement dominé ce mardi la première manche du slalom nocturne de Flachau. En pleine confiance après son succès il y a une semaine à Zagreb, la Slovaque a offert un récital de justesse et d’intensité sur la piste autrichienne pour créer de gros écarts. Grande favorite, l’Américaine Mikaela Shiffrin doit se contenter de la 2e place (+ 0’’60), juste devant l’Autrichienne Katharina Liensberger (+ 0’’66), et devra offrir un meilleur visage pour aller chercher la 65e victoire de sa carrière.

Vidéo - Vlhova a mis tout le monde à 6 dixièmes : son premier run en vidéo 01:51

Décidément, Mikaela Shiffrin n’aime pas les mois de janvier. Après y avoir concédé sa seule défaite de l’hiver en slalom l’an dernier, l’Américaine connait un début 2020 compliquée. Battue par Vhlova à Zagreb et tombé lors du Super-Combiné d’Altenmarkt-Zauchensee, elle est encore "passée à côté" de sa première manche à Flachau. Partie sur un faux rythme, basse sur la ligne, la quadruple championne du monde de slalom n’a jamais réussi à se lâcher et devra réussir un exploit pour renverser une Petra Vlhova en pleine confiance.

Impressionnante de calme, avec un ski très léger et des trajectoires directes, la Slovaque a su engranger de la vitesse sur les mouvements de terrain après un haut timide. Toujours aussi propre, elle a su retrouver la juste milieu entre agressivité et fluidité sur un tracé rapide et dans l’axe. Et ainsi prendre une sérieuse option pour la victoire. Derrière Shiffrin, Katharina Liensberger a elle aussi limité la casse alors qu’Anna Swenn Larsson (4e, + 0’’77) et Wendy Holdener (5e, + 0’’84) sont en embuscade. Seule Française engagée, Joséphine Forni n’a pas réussu à se qualifier (+ 4’’90).