Après la descente, le géant masculin annulé à son tour à cause de la météo

Le week-end de Coupe du monde a décidément tourné court à Garmisch-Partenkirchen. Après la descente samedi, le géant a également été annulé ce dimanche, en raison des mauvaises conditions météo. Les chutes de neige trop importantes de la nuit (près de 30cm), et leur poursuite prévue jusqu'à 12h, ont poussé la Fédération internationale de ski (FIS) à annuler la dernière étape avant les championnats du monde, qui débutent mardi à Are, en Suède.

"On annonce encore de la neige jusqu'à midi. Quand on nettoie autant, on abîme la piste, malheureusement nous n'avons aucune option", a déclaré le directeur des courses masculines de la FIS, Markus Waldner. La Fédération a indiqué chercher des solutions de remplacement pour la descente et le géant, et communiquera les informations sur les sites de remplacement "dès qu'elles seront disponibles".