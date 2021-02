Ski alpin

VIDÉO - Intouchable sur le bas du tracé, Paris a maté Feuz et Mayer : sa descente victorieuse

VIDÉO - Un an après sa blessure au genou et treize mois après sa dernière victoire, Dominik Paris a retrouvé les sommets en s'imposant ce vendredi lors de la descente de Garmisch-Partenkirchen. L'Italien a devancé les deux hommes forts du début de saison, Beat Feuz et Matthias Mayer. Revivez sa course.

