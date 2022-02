A peine rentrés des Jeux olympiques, les slalomeurs, dont le médaillé d'or à Pékin Clément Noël, rechaussent les skis samedi et dimanche pour deux épreuves à Garmisch-Partenkirchen, dont l'enjeu sera la lutte pour la coupe du monde de spécialité, le "petit globe" de cristal. Le champion olympique français de 24 ans est actuellement sixième du classement, mais la densité a été telle cette saison en slalom qu'il n'est qu'à 80 points du leader, Lucas Braathen (177 points contre 257 pts).

Pour Noël, ce "petit globe" serait aussi une récompense de sa régularité. Il a terminé trois fois deuxième du classement lors des trois saisons précédentes, respectivement derrière Marcel Hirscher (AUT) en 2019, Henrik Kristoffersen (NOR) en 2020 et Marco Schwarz (AUT) en 2021. Chacune des manches de coupe du monde rapportant 100 points au vainqueur, les positions peuvent fortement bouger lors de ce week-end allemand, puisque pas moins de huit skieurs se tiennent en moins de 100 points. Outre Braathen, la concurrence pour Noël sera tout aussi rude que depuis le début de cette incroyable saison, qui a pour l'instant donné six vainqueurs différents aux six courses disputées.

Les médaillés d'argent et de bronze de Yanqing, Ewald Strolz et Henrik Kristoffersen devraient être aux premières loges, mais les Suisses Loic Meillard et Daniel Yule, ou l'Allemand Linus Strasser, vainqueur du dernier slalom avant les Jeux à Schladming, ne seront sans doute pas très loin.

Cumuler l'or olympique et le petit globe demandera donc une énorme régularité jusqu'au bout de la saison, et Noël devra skier libéré tout en restant agressif, sans avoir la tentation de se reposer sur ses lauriers. "Je ne me suis jamais projeté avec une médaille olympique, ou à gagner des Coupes du monde, ou quoi que ce soit", avait raconté à Pékin cet enfant des Vosges, parti très jeune dans les Alpes pour progresser. Une façon, sans doute, de dire qu'il a les ressources pour évacuer la pression que va désormais faire peser sur ses épaules le titre olympique.

Quoi qu'il arrive, les deux slaloms de Garmisch (samedi et dimanche) ne seront pas décisifs : trois courses sont encore programmées avant les finales prévues en France, à Courchevel/Méribel du 14 au 20 mars. S'il veut finir en tête en mars, le skieur aux 9 victoires en coupe du monde (16 podiums) devra s'appuyer sur les références acquises lors de ses moments forts de la saison, en Chine mais aussi lors de sa victoire de décembre à Val d'Isère, et oublier les jours creux du mois de janvier, qui l'avaient fait douter peu avant les Jeux.

Après Garmisch, un moment bien agréable attend le champion olympique : Val d'Isère, sa station d'adoption, lui a réservé une soirée mardi pour fêter sa médaille, avec descente aux flambeaux, feu d'artifice et piste de danse, selon le site internet de la station.

