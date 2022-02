Qu'il semble loin l'hiver dernier. Qu'elle semble loin l'époque où Alexis Pinturault dominait la Coupe du monde et voyait ses adversaires pour le général tomber comme des mouches, sur blessure (Aleksander Aamodt Kilde) ou face à la pression (Marco Odermatt lors des finales). Cette saison, c'est lui qui subit la domination du Suisse et c'est aussi lui qui évolue blessé, depuis sa chute lors du combiné des Jeux Olympiques de Pékin. Une blessure qui le perturbe mais qui ne le gêne pas tant que ça en compétition.

"J'ai toujours des gênes, je pense que ça va durer des semaines, avouait-il en zone mixte à Garmisch-Partenkrichen, après le slalom de samedi. Dans la force, pour skier, c'est pas trop problématique, mais dès que je vais dans des amplitudes importantes, quand je lève le coude au dessus de l'épaule, là j'ai beaucoup de problèmes. Mais ce sont des mouvements qu'on ne fait pas en ski, donc je m'en sors bien". Du moins physiquement. Car, sur le ski, le Français vite l'une des pires périodes de sa carrière.

Il va falloir que je fasse le dos rond

Rentré bredouille des JO, le skieur de Courchevel n'y arrive pas cette saison, lui qui ne compte que trois podiums en Coupe du monde, une première pour lui sur une saison (même si 2021-2022 n'est pas finie) depuis... 2011 ! "Je sens vraiment cette fatigue que j'accumule, a admis le vainqueur du gros globe l'an passé. Il faut juste que je voie les choses différemment, que je me détache du résultat, de la compétition, que je prenne plus ça comme du plaisir, comme ma passion". Mais le plaisir ne reviendra qu'avec des résultats, notamment en slalom où il a connu de grosses difficultés en début de saison.

Le Français Alexis Pinturault à l'occasion du premier slalom de Garmisch-Partenkirchen Crédit: Getty Images

"Cette année, sur les six premiers slaloms, je suis sorti quatre fois, explique Pinturault. J'ai eu trop d'abandons cette saison, je reviens de tellement loin. Il faut que je reconstruise, et puis que j'arrive le plus possible à me lâcher". Mais le Français va devoir se montrer partient. "Il va falloir que je fasse le dos rond sur cette fin de saison,avoue t-il. Il n'y aura pas que des jours faciles". C'est déjà le cas. Alors autant que ça serve pour l'avenir.

