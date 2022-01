Ski alpin

LONGINES - RUN OF THE DAY - Garmisch-Partenkirchen : Huetter partage la victoire avec Brignone

GARMISCH-PARTENKIRCHEN - Cornelia Huetter et Federica Brignone ont signé le meilleur temps et remporté conjointement le super-G disputé dans la station allemande, dimanche. C'est le troisième succès sur le circuit pour Huetter et le second dans la discipline pour l'Autrichienne. Top 6 pour la Française Romane Miradoli.

